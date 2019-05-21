雷霆一击长矛怎么用 雷霆一击长矛特点及使用攻略

2019-05-21 15:31:37 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

雷霆一击游戏中的长矛由于长度问题绝对是团战利器，很多玩家都在问雷霆一击长矛怎么用？小编为大家带来了雷霆一击长矛特点及使用攻略，一起来看看吧。

1.模拟冷兵器时代的游戏，也还原了长兵器的优势。



2.长兵器，因为长，能在占据优势的距离战斗，且较不会卡到队友作战。

3.防守范围广，能轻易转换目标，在顶住正面压力之后可以趁空档快速转头帮队友。

4.优势不在单挑，而在群战。

5.以攻代守，不轻易让敌人拉近距离。

6.直线前刺，不会像砍击一样容易被队友档到攻击路线。

7.一个人格档拆招也就是防御的招数有额度上限，短时间内如果都用掉就要等冷却恢复才能再用，而长茅很适合用来让对手缴掉这个额度，配合队友很快的能让对手没有招架之力。

8.格档、补刀，不停的助攻，可以有很漂亮的助攻数。

9.如果有更多事要做，点到为止，判定对方必死的情况下留给队友做就可以了，直接转换目标。

10.能在前排控场，维持战线，阻止对手靠近，制造或维持空间让高价值的队友能安稳输出，减少被放生落单变成弱边。

11.防冲，落单冲锋的高手能直接合击解决。

12.长茅比其他武器更适合合击。

13.合击能更快的收掉对手，还能减低损失，队伍能更快的推进。

14.一般零散没有组织的玩家根本无法抵挡合击。

15.容错很高的武器，不管什么样的战场都能起到很好的作用，稳定发挥。

16.武林高手在战场为甚么会被军队压制?就是因为这种距离长、发挥稳定、团队作战能力强的武器使他们的发挥大幅受到限制。