三国全面战争董卓派系声望怎么获得 董卓派系等级效果及声望获取方法

三国全面战争马上就要上市了，很多玩家都在问三国全面战争董卓派系声望怎么获得？小编为大家带来了董卓派系等级效果及声望获取方法，一起来看看吧。
僭主-董卓(魔王)
董卓曾饱受公卿轻慢，如今则心怀怨怒，烧杀进城，敢挡之者只有死路一条。董卓凶残粗暴，并以此为乐。汉家天下分崩离析，他权倾朝野，弑杀少帝拥立献帝。新皇帝仅仅是个傀儡，董卓自拜相国，专横跋扈，汉家天下尽在他一人掌控之中!
派系专攻：威慑(通过统御、力量和暴行显示权威)
·影响公共秩序和腐败
·花费政治胁迫力
·随着毁灭城镇增加
·随着晋升人物减少
·威慑随时间减少
威慑可用于人物升迁及外交威逼。会随时间衰减。
高威慑点数将增加公共秩序，并为降低腐败提供加成。
吞并汉家领土、处决人物、毁灭城镇及战斗胜利都会提升震慑。
董卓解锁条件：
玩家使用其他派系在战斗中击败董卓或玩家所在派系称帝即可解锁董卓派系(僭主)。
游戏风格：
压制与控制
人物特长：先锋
最善突破敌军部队，但对付其他将领能力欠佳。最好配合冲击骑兵和戟骑兵部曲。
·集结时间-1
·抵御敌军时士气-10
派系等级
通过占领、拓展城镇或者建造特殊建筑来提高声望。
※王：最先成王的三家诸侯将会称帝。朝廷派系无法称帝。
皇帝：
+解锁禁军精英部队
-与其他皇帝断盟
一旦某个派系领袖有了足够的声望成王，那么他们也就有了权利自行称帝，而他们的都城就会成为王位的所在。派系领袖也可以通过夺取这些皇位彰显自己的影响力而成为皇帝。
胜利条件：控制所有的皇位并拥有95县，从而统一天下。
天下分久必合，唯有真命天子才可终结这乱世。
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