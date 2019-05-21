狂怒2武器皮肤怎么获得？解锁方法是什么

2019-05-21 15:21:23 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

狂怒2有许多武器都有专属皮肤，要如何获取呢，91单机小编给大家带来《狂怒2》已知武器皮肤获得方法，一起来看看。

已知武器皮肤获得方法

目前本人已知所有武器皮肤如下。

散弹枪和突击步枪是做主线任务得的，突击步枪是通关以后，散弹枪忘记是哪关了，反正把主线都做了就都有了。

超能炮和火箭发射器是杀人奖励获得的，具体多少没算过，应该不多，我反正刷了几个据点就都有了。

别的武器我也刷了，每个武器应该都至少杀了不下200人还是没有皮肤。

皮肤和成就是有关的。注意steam成就哪些是涉及武器的。

超能炮成就：一枪杀两人。

霰弹枪成就：用瞄准模式击中空中的敌人(去西边的变种人痛殴秀尝试，很不好打，不用瞄准才好打)。

火箭筒成就：杀两百人。

上面这三个，我做完成就之后去看，就有了。

唯一的例外是，突击步枪有两个成就，而我都做完了，但我没有突击步枪的额外皮肤。