DNF新职业小魔女属性技能什么样 小魔女属性技能分享一览

2019-05-21 15:20:54 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都想知道在DNF游戏中新职业小魔女好不好，不少玩家对其都不太了解，下面小编给大家带来了一篇关于DNF新职业小魔女属性技能的介绍，希望大家喜欢。

DNF新职业小魔女分析详解

再过几天的时间，我们心心念念的新职业就要和我们正式见面了，想必有很多玩家已经创建了小号，并且已经修炼到了满级，就等待转职的出现了，同时创建了鬼剑士和女魔法的玩家想必也不在少数，其实这两个新角色的养成也是需要操作和技巧的，今天着重介绍一下小魔女这个职业。

奶爸奶妈和奶萝，一家人就是要整整齐齐。本来在DNF里面养女儿就一直是那些废柴大叔们的爱好，再加上这次出的性质也是一个暗黑系的魔女，对于那些重口味的玩家，这样的形象简直是爱不释手，小魔女的定位是一个辅助性职业，技能范围相对来说都比较大，但是在这其中有几个需要注意的地方。

首先是小魔女的偏爱技能，会选择队伍中的一个玩家进行特殊照顾，为这个玩家所增加的buff要比其他玩家更加的强，但是这样的效果可不是白白得来的，被施放偏爱技能的玩家，血量会在一定时间内不断的往下掉，在这期间如果不抓紧时间治疗或者回血的话，等待自己的就只有复活币了，所以，在这期间可千万不要惹这位小魔女生气，谁知道女孩子生气之后会做出什么样的事情?

然后是小魔女木偶层数的堆积，在进入地下城之后，可以很明显的看到在左下角有一个木偶图案，木偶层数最多能够堆叠4层，并且每释放一个木偶系列的技能，就会消耗掉一个木偶。能够补充木偶的技能只有两个，一个是小魔女的转职技能，类似于基础技能鞭子一样，冷却时间为10秒，续航还可以，另外一个是40秒的大技能。

木偶系列技能的需求很高，但是补充木偶技能却只有两个，这就对玩家的刷图策略有了很大的要求，什么时候该用什么时候不该用，在之前都要计算清楚，在真正的刷图过程中，根本不会给你十几秒甚至几十秒的时间，去等技能冷却时间。

不过小魔女的回血技能还是很优秀的，一共有两个都可以回血的同时解除所有异常状态，这方面不亚于奶妈和奶爸。

小魔女的实力的确很强大，但是这是建立在意识和技术都很优秀的情况下，所以在练习这个新职业之前，大家还是要三思而后行。

以上就是DNF新职业小魔女属性解析，希望大家喜欢。