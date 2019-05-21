全面战争：三国声望速刷方法是什么 声望速刷技巧及派系等级介绍

2019-05-21 15:18:56 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中声望怎么获取，不少玩家对此都非常好奇，下面小编就为你们带来了声望获取方法及派系等级介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧！

声望获取方法及派系等级介绍：

声望

当玩家所在派系的发展满足一定要求时，派系就会获得声望值。获得足够声望值之后派系等级就会上升。拥有更高等级派系可以获得更多的军队提供、差事空槽及信誉等。

在战役模式中，玩家所在派系的初始声望等级为【士】。派系等级包括：士、伯、侯、公、王、皇帝，每升一个等级都会出现新的任务分配和更高等级的外交选项。

声望可以可以通过占领、拓展城镇或者建造特殊建筑来提高(例如玉玺)。

派系等级

下方表格中最左侧的等级是大多数派系称帝需要提升的等级，但有个别派系的等级是特有的，例如董卓和郑姜。

董卓和郑姜都有他们独特的派系，由于历史原因，董卓的起点会比其他派系领袖高一些，但在称帝的前一个等级会与其他派系领袖相同。

而郑姜则是“贼徒”出身，声望等级会以“恶”来计算，需要通过占领、拓展城镇或者建造特殊建筑来提高声望，并且也能通过增加“恶名”来获取(虽然张燕与她同属于“贼徒”，但与其他大多数派系的声望等级相同)。

恶名可以通过胜利及占领选项来产生，高恶名点数将增加声望、贡邦收入及人物满意度，但也会恶化与其他派系的关系。例如，“恶名：剪径小贼”会有以下效果：声望+0、恶名衰减-1、与所有派系的外交关系-10、满意度-5。

除此之外，黄巾军也有独特的派系等级，主要着重于精神层面，这一点在下文会详细说明。

大多数派系领袖：士、伯、侯、公、王、皇帝

董卓：相国、太师、王、皇帝

郑姜：贼徒、凶犯、巨寇、匪首、魁首、女帝

黄巾军：闻道、开悟、证道、得道、大贤良师、天师、黄天之命

关于黄巾军的派系等级

黄巾军的“声望”称为“启蒙”，通过积累启蒙值可以提升派系等级。

初始等级为“闻道”，之后则会经历开悟、证道、得道、大贤良师、天师和黄天之命几个级别。

通过研发改革、建造特殊建筑、提升人物技能以及任命官职可以积攒启蒙值。

一旦获得充足的启蒙值，就会解锁下一个派系等级。派系等级越高，就会获得更丰厚的奖励，也可以开启新的改革。