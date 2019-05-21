逆水寒无敌公子怎么打 无敌公子打法技巧介绍

2019-05-21 15:17:22 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道逆水寒游戏在520当日，推出了不少新的爆料，其中比较让人关注的还是新BOSS无敌公子的出现。对于这个任务大部分玩家还是不太熟悉的，很多小伙伴都想知道该怎么打，下面和小编一起了解下吧。

新首领

无敌公子 惊才绝艳!

原作

追命曾助“北城”城主周白宇及“仙子女侠”白欣如，一招败“一剑夺命”施国清;

杀无谓先生，并与数人联手，终于把名震天下的贺兰山无敌公子也杀了。武功之高，可想而知。

他杀无敌公子那一下子，就是全凭那一口酒激喷而出，分了无敌公子的心才能得手。