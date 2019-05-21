雷霆一击锤子伤害机制怎么玩 锤子操作技巧详情解析

2019-05-21 15:15:50 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道雷霆一击是一款能够多人组队的第一人称视角多人格斗游戏，很多小伙伴都想知道锤子怎么玩，下面小编就来为大家简单介绍下雷霆一击锤子伤害机制与操作心得，想了解的玩家们快来看看吧。

锤子伤害机制与操作心得：

锤是一个速度慢、射程短但伤害爆炸的武器，7点的打击只要打中脑袋，不管血量不管护甲，一下砸死爆头，同时，无视护甲，固定伤害(砸头直接死，打身体是75点(也许也是70)，刺20-30，基本锤一下顶一下死一个)，钝伤基本上不看护甲，三级甲和一级甲几乎一样，这是优点也是缺点。

首先，所有打击类都有速度慢、手短的特点，所以对操作要求较高。想将锤玩出花来，就必须打得准。

伤害机制是打头100%伤害，身体基本有10%到20%减伤(三级甲也得受80%，至少)，其中刺的伤害不高，但双手锤刺比较快，抢先手比较好用，锤的挡反攻击速度和大剑差不多。

以基础而言，如果想玩锤，有以下几点。

1.想抢先手，计算好挥砍时间，冲刺往身上打(熟练了在挥打瞬间向脑袋方向偏一点，这个不好把控，熟能生巧)，距离较近用刺抢个先手，切记不要无脑莽挥，除了锤和锤外，所有攻击都可以在你出手时给你一下。

2.别往腿上打;锤打腿只有60%左右的伤害，有些人熟练用蹲，所以向身体打，直接瞄头平常情况都比较难打中，不熟练朝身体，熟练了朝脖子，实在都不行就从左下往右上打，倾斜角自己把控练练。

3.近距离挡反后反击打;同1，锤的速度是赶不上别人的，所以核心就是挡反反击，能打出大剑(还要稍快)的速度，如果对方攻击欲望不高，可以挥锤0.7s后(这个自己把控)格挡变招再锤(如果对方是刺剑这种快速武器就用刺)

4.把控距离;这个把控距离就是卡短武器远一步，你能冲刺打中他他打不中你，大剑自己卡在自己能攻击的距离(最好贴近一些，有些双手剑攻击距离较长)，长柄就直接贴脸，如果是长矛这种就疯狂移动让他刺空，注意走位(走位熟练可以绕晕很多脏套路)

5.别参加群殴：首先，锤不会像双手剑一样来剑刃风暴，打中一个人就会卡住(除非打死)，其次，打中队友贼疼，一不小心就把队友干掉了。

6.捡武器;锤的局限性很大，所以看见武器自己要捡，长矛大剑这是可以应对许多情况的武器，轻武器如短矛一类可以用R投掷，一个向收许多人头的锤子精还得熟练捡垃圾。

7.遇见骑兵别管，锤的攻击速度和距离只会让对方先打死你，所以遇见骑兵自己绕着走吧，走不掉用挡反。

8.搭配;技能搭配上用愤怒是很不错的，两下可以把短剑这种打飞缴械，也并非必要。头可以3级，盔甲3级，裤子0或1级(记得把颜色染黑，买腰间装饰染黑，看上去就像2级的，不会被针对)，副武器带绷带，续航能力极好。