华为p30智能识物怎么用？识别范围有哪些？

2019-05-20 16:16:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

华为p30智能识物是很实用的功能，可以搜索哪些范围呢，91单机小编给大家带来华为p30中使用智能识物的详细操作步骤。

在解锁p30手机桌面之后，从手机屏幕顶部的中间位置向下滑动主屏幕，

打开智慧搜索后，点击右上角的眼睛图标，

打开智慧视觉界面后，点击屏幕下方的【识物】，

把手机对准想要识别的物品，系统将自动识别出物品的信息。扫描食物会识别出食物以及该食物的卡路里;扫描名人明星的人脸会识别出名人身份信息;扫描花卉、宠物或汽车会识别出花卉、宠物的品种类型或汽车型号品牌，并展示汽车3D模型;扫描建筑、城堡或博物馆也可以识别出详细信息;扫描题目还可以识别出的题目和答案哦!

根据上文讲解的华为p30中使用智能识物的详细操作步骤