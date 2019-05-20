狂怒2技能位置在哪？全技能收集位置分享

2019-05-20 16:11:38 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问狂怒2技能怎么收集?技能位置在哪？相信很多玩家都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

技能位置介绍

急闪

急闪可以帮助你躲避敌人的猛冲和投射爆炸攻击。

防御作用明显，你会经常使用。

按住方向键点击Ctrl就能发动急闪。

升级急闪可以让目标失能，减少伤害。

针对强力目标很有用。

利用纳米装置可以升级急闪的特权增强。

可以减少急闪冷却时间，被打断后还能马上恢复急闪。

此外，还可以让在急闪后接F近战重击。

重要的是，双重急闪升级可以让你两次急闪后再冷却，保命和机动效果更上一层楼。