瘟疫传说无罪稀缺材料是有哪些？稀缺材料介绍

2019-05-20 16:09:37 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信大家都知道瘟疫传说无罪已经正式发售了，那么在游戏中有哪些材料是后期比较稀缺的呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

游戏心得分享

1.耀光剂/Luminosa能不合成就尽量不合成，因为需要皮革/leather，这个是游戏里最稀缺的资源，升级武器需要用到。其实除了中期某一章剧情强制使用和进几辆炼金术士道具马车要杀耗子之外，其余主线剧情章节是用不到耀光剂的，解密时要注意。我就是前期耀光剂用太多，最后装备无法升级满。

2.技能里装备升级不需要工具/tool这一个可以忽略，因为到最后一章我手头拿到的tool都用不完，但是前一个技能不需要工作台就可升级还是挺方便的，建议升级。

3.击中后让敌人取下头盔的特殊道具和技能里用石头直接打掉头盔在功能上完全是重复的，前者剧情强制给你，中期战斗必须要用，后者就不要自己点技能升级了，没必要直接用石头打掉头盔，因为能升级到这一步基本上剧情里精灵鼠小弟已经可以操纵黑鼠了，直接推平即可。