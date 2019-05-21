怪物猎人世界怎么打历战王灭尽龙？历战王灭尽龙简单打法解析

历战王灭尽龙是怪物猎人世界游戏中挑战难度比较高的，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中历战王灭尽龙怎么打最简单吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
历战王灭尽龙简单打法
首先要做好两个准备：
1,、重弩扩散套。
2、对于扩散流打法有一定的熟练度，笔者这里推荐的打法是在对扩散流有一定熟练度的玩家，如果是初次接触或者不怎么熟练操作的话推荐去练习几把后再来尝试。
然后就是化合衣和转身衣轮着来，和常规扩散打法差不多。这里注意用转身衣的时候因为不会躲避轻攻击，加上王咩咩的伤害非常高，所以尽量在它的身子侧边或者中间输出。
开局穿上化合衣上去先来3发左右的2级催眠弹就能让它睡着，一般来说开局在它没移动的时候睡了基本都会在第一个落石的附近，埋好爆弹后先打落石，再打爆弹，然后马上继续用剩下的2级+1级催眠弹打。因为被落石砸到的话王咩咩会倒地状态，这时候只要尽量打睡眠当它起身后会再此睡着，这时候继续埋好爆弹，然后穿上转身衣后吃加攻击药再用龙击弹开怪，打完后马上用扩散各种输出。顺利的话能直接让它换区，就算没换看转身衣差不多了用回家玉回家。
在2区的时候会有王钢或王喵来帮忙(可能是倒忙)，建议可以在营地等转身衣恢复好再去，进场后趁机输出就行。
有时候王咩咩会去3区，该区域是熔岩区，地形太恶心，可以拉出来打;这区开始咩咩子就像疯狗一样了，也建议等转身衣CD好了后在这里用。
最后咩咩会试图睡觉，这时交闪光留他，他会胡乱攻击，是输出的好机会;闪几次之后闪光耐性就出来了，这时就留不住了，放他回去，不过在它走回家路上有机会尽量用睡眠弹打几枪。
在最后区域眠爆的时候穿上化合衣用睡眠弹开怪，这时候注意如果睡眠2级打完就直接直接切换1级继续打，不要上弹，基本一管打下去+触发几次节弹效果就能让它再次睡着。第二次睡眠后用彻甲弹开，打头五六发之后咩咩就会气绝倒地，这时趁机输出，有时候可以在打完3级扩散后切2级扩散来输出，基本没到开后续的平台阶段就死了。
一些打法注意：
衣装没好的时候，如果对自己不自信，就换套整备三的装备去钓鱼，毕竟求稳(甚至可以只用转身衣)。
善用随从口哨，没有输出机会的时候就吹大盾的口哨，随从会去挑衅怪物。
3区实在打不过也可以在这时眠爆，但之后一定要留咩咩子一会，削减起床气之后的血量
新招快速小如来真的很强，对于重弩，除了离远一点几乎没有什么好的应对办法，所以一切都建立在至少有转身衣的情况下去打。
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