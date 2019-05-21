DNF2019宇尤的黄金成长胶囊怎么得？宇尤的黄金成长胶囊获得教学

2019-05-20 16:02:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

DNF是一款非常经典的游戏，那么在DNF中宇尤的黄金成长胶囊怎么获取？在哪可以获取呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

DNF宇尤的黄金成长胶囊获取攻略

DNF宇尤的黄金成长胶囊2019怎么得?有什么使用限制?目前新职业剑影和小魔女将于5月23号登录正式服务器，而届时新的礼包【直击顶峰礼包】也会发售，售价是8888点券，不能使用代币券购买，其中就包括了宇尤的黄金成长胶囊2019。

玩家得到后可以看到该胶囊的使用等级限制是70级到94级，这一点玩家要注意下，使用后玩家直接从70级升级到95级。

有关DNF宇尤的黄金成长胶囊2019怎么得如上介绍，该礼包即将上线正式服务器，玩家可以进行购买。