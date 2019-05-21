2019剑网3520活动有哪些？限定时装是什么？

2019-05-20 16:01:48 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

剑网3520为玩家送上了不少福利，有哪些限定活动玩法呢，91单机小编给大家带来2019剑网3520活动玩法。

2019年520活动

◎ 运营活动

1、充值送好礼，积分150%返!

·5月20日7:00-6月17日7:00，侠士在游戏全区全服充值时间及消耗通宝金额将累积计算，其总和达到相应额度时，即可免费领取精美腰部、背部挂件奖励!

·活动期间累计充值及消耗金额大于(且包含)60元，但是总金额小于120元的侠士，可领取腰部挂件【风露钩】或【暮琅】其中一款。

·活动期间累计充值及消耗金额大于(且包含)120元，但是总金额小于180元的侠士，可领取背部挂件【千秋盏】或【承岚】其中一款。

·活动期间累计充值及消耗金额大于(且包含)180元，但是总金额小于240元的侠士，可再次领取腰部挂件【风露钩】或【暮琅】其中一款。

·活动期间累计充值及消耗金额大于(且包含)240元，但是总金额小于300元的侠士，可再次领取背部挂件【千秋盏】或【承岚】其中一款。

·活动期间累计充值及消耗金额大于(且包含)300元的侠士，可领取唢呐趣味背部挂件【余音绕梁】一把!不仅支持侠士边走边吹，还自带两种截然不同的吹奏曲风哦!

·此外，5月20日7:00-5月23日7:00，侠士在全区全服充值时间及消耗通宝金额都将享有150%积分回馈!

◎ 外观商城

1、高端礼盒·日月无心

·“寒沙孤天红尘远，日月参辰本无心。”豪华披风礼盒【日月无心】伴着漫天星辰飘然而来!本次披风礼盒以轻纱连叠、日月同辉为主题进行设计，用薄纱轻罗等上好衣料织造出华贵而又独具风情的视觉享受。仿佛火焰般肆意燃烧的金色纹路，神秘而魅惑的红、蓝宝石，精巧而细致的日、月、星点缀，整套外装仿佛如夜空中的明珠，充满着神秘而又夺目的光芒。

·【日月无心】礼盒内含套装披风1件、套装肩饰1对以及套装外装1件，定价88,800通宝，分为绑定版礼盒和不绑定版礼盒。

·【日月无心】礼盒不绑定版，5月20日20:05限量销售5,000个，不可代付。

·【日月无心】礼盒绑定版，5月20日20:30-6月10日7:00，限时3周不限量销售，可支持代付。

2、萌趣挂宠·鹦鹉

·五月春风吹，雏鸟展翅飞。随着初夏即将到来，又有三位新伙伴将要与各位江湖侠士见面了，它们就是来自异域通体雪白的鹦鹉【雪凤·杰克】，出身宫廷黄羽蓝衣的鹦鹉【玄凤·鹦歌】，以及军旅中成长一身盔甲的鹦鹉【黑凤·护国】。几乎每一只都有着不凡的身世和独特的来历。

·鹦鹉系列挂宠可长期低空飞行，每只都带有独具特色的学舌语音。拥有两个交互位置和多种趣味动作的它们，在陆地和水上时均具有多重表现。

·鹦鹉系列挂宠共有3只，【玄凤·鹦歌】【雪凤·杰克】【黑凤·护国】，每只定价38,800通宝，分为绑定版和不绑定版。

·鹦鹉系列挂宠不绑定版，5月20日20:10/20:15/20:20按【杰克】【鹦歌】【护国】的顺序依次销售，每只各限量销售5,000只，不可代付。

·鹦鹉系列挂宠绑定版，5月20日20:30-6月10日7:00，限时3周不限量销售，可支持代付。

3、特效外装·鸢露白月

·全新特效外观【鸢露白月】款式简洁端庄，以如意搭配珍珠饰品点缀，银饰流苏更显贵气，印花点缀别具一格，举手投足间彰显大家风范。特效外装共有四款配色，诚邀侠士品鉴。

·特效外装【鸢露白月】定价28,000通宝，分为绑定版和不绑定版。

·【鸢露白月】不绑定版，5月20日20:25每款配色各限量销售2,000件，不可代付。

·【鸢露白月】绑定版，5月20日20:30-6月10日7:00，限时3周不限量销售，可支持代付。

4、烟花·金缕诉情

·浪漫表白，怎能没有烟花助燃?全新特效烟花【金缕诉情】，为各位少侠打造一场金色璀璨的浪漫盛典，让你鼓起勇气在这个特殊的日子里大声说出心中所爱。特效烟花【金缕诉情】售价2,800通宝，与诸多经典商城烟花同步上架外观商城小玩意专区限时售卖，助力侠士打造一场520浪漫之夜!本次烟花售卖时间：5月20日7:00-7月1日7:00。

5、积分商城

·2018年6月充消奖励挂件【念别离】【念长安】【金露含烟】【霜夜缠星】【风荷凌波】上架商城，侠士可使用通宝或者商城积分进行购买。