DNF怎么获得幻游旅人称号？幻游旅人称号获得教学

2019-05-20 16:00:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

幻游旅人称号是DNF中不少玩家都想获得的，那么在游戏中幻游旅人称号具体该怎么获取呢？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

DNF幻游旅人称号获取攻略

DNF幻游旅人怎么得到?目前在体验服当中新的礼包【东之国度幻游纪礼包】出售，玩家购买后打开可以得到【东之国度幻游纪称号礼盒】，再次打开后就能得到这个【幻游旅人】称号了。

那么DNF幻游旅人属性是什么?可以看到该称号属性是城镇内移动速度+10%，前冲状态下，快速增加移动速度(最高+10%)。

有关DNF幻游旅人怎么得到等的解读如上，【东之国度幻游纪礼包】将于5月23号上架正式服务器。