雷霆一击键位怎么修改好？游戏一键设置键位方法介绍

2019-05-20 15:56:11 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道在雷霆一击中游戏的默认操作比较变扭，那么游戏该怎么改键比较好操作呢?不少小伙伴都很好奇，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

雷霆一击改键指南

首先说下游戏里什么是240系统，240系统就是游戏预设的控制系统，240系统会依据你滑鼠的移动的方向自动帮你选择出招的方向(左右、上中下段)，如果你是用预设的240系统图中这两个栏位你会是打勾的：

而且你的左键会绑在Strike上(我不知道Strike简中翻译写什么，栏位是在跳跃的上面)，Left Strike和Right Strike栏位留白。

240的优缺点

优点

1. 直观。

2. 上手简单。

3. 比较容易偏斜(chambering)。

缺点

1. 失误率高 (ex: 中段挥砍容易变成其他段位)。

2. 滑鼠需要前置动作才能决定出招方向。

3. 可能会限制的你出招方向和走位。

什么是按键绑定

由于240系统的限制，高阶玩家几乎都会选择另一个方式，就是直接将不同的攻击方向绑到按键上，用按键选择出招方向，这个方法统称为按键绑定。

怎么用按键绑定

使用按键绑定通常会把Strike栏位留白，然后把左右、上中下段位的攻击依个人喜好分别绑定到滑鼠按键上，并且会把Angle Attack After Press 以及 Mouse X-Axis Flip Attack Side取消掉。没有Mouse X-Axis Flip Attack Side的状况下，如果你滑鼠能绑的按键没有八个你会发现有些方向的攻击没空位绑，这时你会需要绑一个按键给Flip attack side (在Right Stab 右突刺 上面)攻击前按住这个复合键，你就能转换左右的攻击方向。

按键绑定的优缺点有什么

优点

1. 出招更自由，无论你怎么走位和移动画面，你都可以从任何想要的方向出招。

2. 少了滑鼠的前置动作，你出招和反击可以更迅速更密集。

缺点

1. 难上手。

2. 比较难偏斜(突刺除外)。

3. 你滑鼠按键如果没超过8个，你会比较难变换左右的攻击。

4. 被动接招时，你会比较难惩罚爱用假动作的人(这得开另外一个主题了)。

难偏斜听起来是很大的问题，事实上不然，偏斜的确是一个高阶技巧，但相较于隔挡后反击实战中偏斜使用率并不高。原因是偏斜耐力消耗远高于格挡后反击(riposte)，成功隔挡一次会消耗15~24耐力(视敌人使用的武器而定;只有两把钝武器超过20)，成功隔挡一次能回11~13耐力(视你自己使用的武器而定)，成功击中人则攻击本身不消耗耐力。

所以相抵之下格挡后反击最差只会消耗13耐力，然而偏斜一次直接消耗20点耐力(无论你有没有击中敌人或你用什么武器)而且不会回復耐力值，所以如果你的敌人不陪你来回偏斜，持久战中你会是那个先喷掉武器的(这件事不受技能二风影响，因为二风要命中敌人身体才有效，被隔挡就不会触发)，加上你有八个方向的攻击要判定，如果不是突刺对方还有可能透过拖拉準星来制造不同的timing，而且偏斜打人也没有比较痛，所以偏斜其实是一个高风险低报酬的反击机制，被动状况下你只会想偏斜突刺而已。