雷霆一击键位怎么修改好？游戏一键设置键位方法介绍

大家都知道在雷霆一击中游戏的默认操作比较变扭，那么游戏该怎么改键比较好操作呢?不少小伙伴都很好奇，这边91手游网小编给大家介绍下吧！
雷霆一击改键指南
首先说下游戏里什么是240系统，240系统就是游戏预设的控制系统，240系统会依据你滑鼠的移动的方向自动帮你选择出招的方向(左右、上中下段)，如果你是用预设的240系统图中这两个栏位你会是打勾的：
而且你的左键会绑在Strike上(我不知道Strike简中翻译写什么，栏位是在跳跃的上面)，Left Strike和Right Strike栏位留白。
240的优缺点
优点
1. 直观。
2. 上手简单。
3. 比较容易偏斜(chambering)。
缺点
1. 失误率高 (ex: 中段挥砍容易变成其他段位)。
2. 滑鼠需要前置动作才能决定出招方向。
3. 可能会限制的你出招方向和走位。
什么是按键绑定
由于240系统的限制，高阶玩家几乎都会选择另一个方式，就是直接将不同的攻击方向绑到按键上，用按键选择出招方向，这个方法统称为按键绑定。
怎么用按键绑定
使用按键绑定通常会把Strike栏位留白，然后把左右、上中下段位的攻击依个人喜好分别绑定到滑鼠按键上，并且会把Angle Attack After Press 以及 Mouse X-Axis Flip Attack Side取消掉。没有Mouse X-Axis Flip Attack Side的状况下，如果你滑鼠能绑的按键没有八个你会发现有些方向的攻击没空位绑，这时你会需要绑一个按键给Flip attack side (在Right Stab 右突刺 上面)攻击前按住这个复合键，你就能转换左右的攻击方向。
按键绑定的优缺点有什么
优点
1. 出招更自由，无论你怎么走位和移动画面，你都可以从任何想要的方向出招。
2. 少了滑鼠的前置动作，你出招和反击可以更迅速更密集。
缺点
1. 难上手。
2. 比较难偏斜(突刺除外)。
3. 你滑鼠按键如果没超过8个，你会比较难变换左右的攻击。
4. 被动接招时，你会比较难惩罚爱用假动作的人(这得开另外一个主题了)。
难偏斜听起来是很大的问题，事实上不然，偏斜的确是一个高阶技巧，但相较于隔挡后反击实战中偏斜使用率并不高。原因是偏斜耐力消耗远高于格挡后反击(riposte)，成功隔挡一次会消耗15~24耐力(视敌人使用的武器而定;只有两把钝武器超过20)，成功隔挡一次能回11~13耐力(视你自己使用的武器而定)，成功击中人则攻击本身不消耗耐力。
所以相抵之下格挡后反击最差只会消耗13耐力，然而偏斜一次直接消耗20点耐力(无论你有没有击中敌人或你用什么武器)而且不会回復耐力值，所以如果你的敌人不陪你来回偏斜，持久战中你会是那个先喷掉武器的(这件事不受技能二风影响，因为二风要命中敌人身体才有效，被隔挡就不会触发)，加上你有八个方向的攻击要判定，如果不是突刺对方还有可能透过拖拉準星来制造不同的timing，而且偏斜打人也没有比较痛，所以偏斜其实是一个高风险低报酬的反击机制，被动状况下你只会想偏斜突刺而已。
三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争兵种有哪些？怎么解锁？小编为大家带来了三国全面战争全势力兵种及解锁条件一览。一起来看看吧。部曲与罗马和战锤两作不太一样的地方是，本作中每个势力君主麾下的将军最多可以招募6个单位，这6个单位组成一个部曲。如果在状态不佳的情况下被招募(士兵人数较少)
vivoS1pro相册中有个特殊的保密柜，要怎么使用呢，91单机小编给大家带来vivoS1pro将照片隐藏的具体操作方法。进入手机桌面，点击打开【相册】选择需要隐藏的照片，点击【编辑】进入编辑模式之后，点击【更多】按钮点击【移入保密柜】选项就可以将照片隐藏啦
三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争五行是什么？有什么用？小编为大家带来了三国全面战争五行及武将属性解析，一起来看看吧。五行简述五行对于武将、单位、建筑和游戏中的其他系统机制都有所影响，包含金、木、水、火、土五种元素，其二者之间相生相克。例如：远程部曲(水)对长柄武器步兵(木)就可
三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争什么是传奇人物？小编为大家带来了人物特性及传奇人物特点一览，一起来看看吧。人物背景人物背景类似于一种“称谓”，用来给予特殊任务独特的奖励，传奇人物通常会具有独特且非常强大的背景。人物背景对其属性有着非常重大的影响，当他是丞相、储君或派系领袖时也会
三国全面战争游戏马上就要上市了，很多玩家都在问三国全面战争怎么获得声望？小编为大家带来了三国全面战争声望获取方法，一起来看看吧。声望声望影响着玩家所在派系在天下的排名。当玩家所在派系的发展满足一定要求时，派系就会获得声望值。获得足够声望值之后派系等级就会上升。拥有更高等级派系可以获得更多的军队提供、
不少玩家都知道在瘟疫传说：无罪游戏中中，大审判官维塔利斯是游戏中非常难打的一个BOSS，想要击败审判官需要一定的技巧，很多小伙伴都想知道打法技巧是什么，下面小编为大家带来了大审判官打法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。审判官打法大审判官维塔利斯有前戏，也是5灭火跟9皇权，一直推到BOSS跟前，切
DNF爱蜜莉雅的心意是5月特别活动的道具，需要多少数量兑换奖励呢，91单机小编给大家带来DNF爱蜜莉雅的心意兑换奖励。在5月23号新的活动【从心开始遇见异世界少女】活动将开启，活动的重要NPC【爱蜜莉雅】位于赛丽亚房间内，玩家可以通过过关推荐地下城得到道具【异世界的圣金币】。玩家查看链接内的内容后应
雷霆一击游戏中的长矛由于长度问题绝对是团战利器，很多玩家都在问雷霆一击长矛怎么用？小编为大家带来了雷霆一击长矛特点及使用攻略，一起来看看吧。1.模拟冷兵器时代的游戏，也还原了长兵器的优势。2.长兵器，因为长，能在占据优势的距离战斗，且较不会卡到队友作战。3.防守范围广，能轻易转换目标，在顶住正面压力
三国全面战争马上就要上市了，很多玩家都在问三国全面战争董卓派系声望怎么获得？小编为大家带来了董卓派系等级效果及声望获取方法，一起来看看吧。僭主-董卓(魔王)董卓曾饱受公卿轻慢，如今则心怀怨怒，烧杀进城，敢挡之者只有死路一条。董卓凶残粗暴，并以此为乐。汉家天下分崩离析，他权倾朝野，弑杀少帝拥立献帝。新
逆水寒荒野求生是520公布的全新玩法，有哪些特色系统呢，91单机小编给大家带来逆水寒荒野求生玩法。荒野求生生存模拟型玩法这是一个需要较长参与周期的生存模拟型玩法，所有参与玩家将在一片荒野中，从零开始，艰难求生。基于真实的物理引擎，荒野场景可完全模拟自然环境，真实再现植物枯荣开花结果的生长过程。玩家在