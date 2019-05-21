端午节高速免费吗 端午节2019放假安排

2019-05-20 15:55:34 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

2019端午节放假安排通知出来了，今年端午节是6月7日，大家知道2019年端午节放假日期是怎么安排的吗?小编为大家带来了2019端午节放假安排，一起来看看吧。

2019端午节放假安排

连休三天!端午节放假通知来了!

根据国务院办公厅通知精神，2019年端午节放假安排通知如下：

6月7日(星期五)放假调休，与周末6月8日、9日连休，共三天假期。

你安排好怎么过了吗?

是不是已经开始期待今年端午节这个小长假了呢!

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2019年端午节时间：2019年6月7日 周五

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2019端午节加班工资

法定节假日：按不低于员工本人按上一个月的平均日工资或小时工资的300%另行支付加班工资

公休日：按不低于员工本人按上一个月的平均日工资或小时工资的200%另行支付加班工资

按照标准，5月30日当天应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资，不得以调休等方式代替。

其中，6月7号是端午节法定节假日，这天有三倍工资。

6月8日和6月9日是休息日，在休息日安排劳动者加班的用人单位，可以给劳动者安排补休，可不支付加班工资，如果不给补休，则应按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资。

在这三天上班的劳动者视为加班，日工资按平均每月计薪天数21.75天折算，小时工资在日工资基础上除以8小时。

节假日加班工资=加班工资的计算基数÷21.75×300%

计算加班工资的基数不得低于劳动者所在岗位应得的工资报酬;若低于本市最低工资标准，则以本市新的最低工资标准作为基数。

日工资基数的计算方法为：月工资除以一个月计薪的天数，今年中国节假日调整后的月计薪天数为21.75天。

以一个约定月薪为1500元的职工为例，他的日加班基数就是1500元除以21.75天即69元;如果企业安排他在端午节加班，则应支付其不低于69元的3倍即207元的加班工资。