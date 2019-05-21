PS怎么把皮肤修白 简单两步搞定

2019-05-20 15:53:25 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

将自己照片的皮肤P的白一些是所有女生都想要做的事情，不过很多小伙伴都还不太了解这个操作，今天91小编给大家带来了皮肤修白简单两步搞定方法，希望能够帮助到大家。

PhotoshopCC类别：图像处理 大小：389.5M 语言：简体中文评分：8下载地址首先你需要导入自己的照片到PS中，然后点击上方菜单【图像】-【应用图像】。

接着在选项框中进行如下调整设置：

通道：绿

混合：滤色

不透明度：55-70(越高越白)

调整好后确定，你的漂亮脸蛋就变得白白的啦，很漂亮有木有，如果你觉得还是不满意，你可以在图层的不透明度中再次进行调整哦。

还有一种方法稍微比较麻烦。

首先你需要进入通道界面，按住Ctrl键不放，鼠标左键依次点击RGB图层，然后你会看到各个通道所进行选框的皮肤部位也不同，推荐选择一个适合皮肤的通道。

接着回到图层页面，按CTRL+L打开色阶选项，拖动下方的滑动条即可调白你的皮肤哦。