怪物猎人世界冰原新怪怎么样？游戏长毛草食兽特效介绍

2019-05-20 15:53:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

冰原新怪是怪物猎人世界游戏中新增加的一个怪物，相信很多玩家都很好奇冰原新怪怎么样?厉不厉害吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

冰原新怪介绍

波波

「永霜冻土」上的长毛草食兽「波波」虽然性格温驯，被攻击时会一起逃跑，但成年雄性会为了保护孩子而勇敢地以巨牙反击。