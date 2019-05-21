全境封锁2黑暗时刻8人本2号BOSS怎么打？2王打法技巧是什么？

2019-05-20 15:51:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2黑暗时刻是新上线的8人本，2号BOSS卡住了不少玩家，91单机小编给大家带来《全境封锁2》8人本2号boss大致流程，祝你早日通过该boss。

《全境封锁2》8人本2号boss大致流程介绍：

2王阶段一流程：操作电脑>驱除狙击手>红眼拉王绕柱子>其他人输出并等待电脑>循环;

2王阶段二流程：全部清除小怪>怪少区拉王打王>怪多区压制小怪或破甲>循环;

注意事项：玩家血量必须至少五万，或不要低于四万，紫烟时目标是活命与压制小怪;

黄烟时王边火力输出王，小怪边破小怪甲与压制。