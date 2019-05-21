PS牙齿怎么变白 PS简单两步变白牙齿

2019-05-20 15:51:36 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

自己照片中拍出来的牙齿黄黄的很难看，这该如何是好，没关系，今天91小编给大家带来了PS简单两步变白牙齿教程，希望能够帮助到大家。



PhotoshopCC类别：图像处理 大小：389.5M 语言：简体中文评分：8下载地址1、首先你需要将你的照片导入到PS中，然后放大放大，直到你的牙齿占据整个屏幕。然后复制一个图层。

2、接着我们用【套索】或者【快速选择工具】来将你的牙齿框选出来。

3、然后点击上方菜单【图像】-【调整】-【色相/饱和度】，在弹出来的调整框我们将【全图】改为【黄色】。并调整中间的【饱和度】为负数，直到你的牙齿的黄色不那么明显即可。

4、调整之后你的牙齿虽然白了但是看上去会比较显得暗淡无光，最后我们做的就是美白，再次点击上方菜单【图像】-【调整】-【曲线】，将曲线的中间部分往左上角拉一点点，直到你的牙齿亮白为止。

调整好之后，按CTRL+D取消选择，你的牙齿就瞬间变得洁白有光泽，就跟广告里的牙齿一样，怎么样是不是很简单呢，快去试一试吧。