只狼影逝二度武士支线任务怎么完成？武士支线任务完成教学

2019-05-20 15:50:31 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

只狼影逝二度是一款第三人称视角的动作冒险游戏。最近不少小伙伴都在问在游戏中武士支线任务该怎么玩？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

武士支线任务指南

在游戏里有两名武士，一位是不死的武士半兵卫，他所寻求的是死亡，当玩家拿到不死斩后再找他说话就能满足他的要求。

第二个武士就是隈野阵左卫门(简称阵左)，他一直想找到琴声的主人。注意这里如果之前和地下牢房的道顺对话过后，在这里除了不知道外还会多出一个推荐去道顺的位置选项，千万不要选这个，如果选了那支线也就结束了。

通过在狼当初被关的入口处、跳下苇名之底前的平台、隐藏森林入口旁边以及水生村水车小屋佛像处和武士都对话过后，往里走将水生的凛击败后再出来和武士对话，武士会因为得到解脱而感谢玩家，同时还会给予一个强力的道具。

以上便是只狼武士支线任务指南的全部内容，希望能帮助大家顺利解决武士需求的问题，最后祝大家游戏愉快。