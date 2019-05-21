520表白情话有哪些比较合适 女人最喜欢的浪漫表白情话

最近520来了，很多小伙伴都暗搓搓的准备搞事情，那么520表白情话有哪些比较合适？很多网友都不太了解，今天91小编给大家带来了女人最喜欢的浪漫表白情话，希望能够帮助到大家。
一、我实在不敢想象，我要离开这个城市的时候，你有什么反应，是无动于衷，还是依依不舍
二、有人说，你在人海深处呼唤我 我想，是你出现幻听还是我自作多情!
三、情深，你知道我这一生之中最不 后悔的一件事情是什么吗? 那就是我爱上了你。 那就是我遇见了你。
四、想要落笔写你，笔尖须带七分春意、二两微醺、一抹红晕，再趁春色难关、月敲银瓶，向太白借只酒胆，才敢控告你摄魂罪行。
五、人生最漫长的事:等到和你最配的她，直到海枯石烂。
六、我本就是个残暴嗜血的人 谦谦公子只是伪装 褪去伪装的温柔也只有你一人可拥有
七、我想，我们的友情走到了尽头。那么，做我女朋友吧。
八、这世界如同一框时序轮转的风景，而他在框外，不知道身处何处，今夕何夕。 他只知道，有个人，他这生必须去遇到。
九、透过缥缈的乱世情怀，回望永不消逝的华丽沉影。
十、传说在北极的人因为天寒地冻，一开口说话就结成冰雪，对方听不见，只好回家慢慢地烤来听……
十一、其它星星都换了方位，北极星依然会在原地，当别人不了解你、不原谅你，甚至离开你，只要我守在原地，你就不会迷路。
十二、曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城，世间安得双全法，不负如来不负卿。
十三、我想和你一起生活 在某个小镇， 共享无尽的黄昏 和绵绵不绝的钟声。
十四、待岛村站稳了脚跟，抬头望去，银河好像哗啦一声，向他的心坎上倾泻了下来
十五、很小的时候，我就认为这个世界上最浪漫的事情，就是一个人跑很远的路，去看另一个人，现在也是。
十六、故知情，写满离恨，谁饮下无知，不知何处是月明，笔连意，墨哀情，斜阳暮西归，谁在荒凉的余辉下，凄然着昨日的誓言，文笔赋下是谁的凌乱，那寂寞的天空，是不是依然不见一丝云彩的飘过。风铃的哀怨，我的寂寞红尘，闯进了你月下霓裳的思念。
十七、如若相爱，便携手到老;如若错过，便护你安好。
十八、我曾以为这个世界没我想的那么大，终有一天我会在人群中遇见你，可是当如今的我站在这个陌生的世界的角落，我突然发觉，这个世界太大了。 每天有成百上千的人与我擦肩，我太容易在人群中错过你，也许你还来不及给我一个微笑，我们就已经各自踏上另一段旅途。 也许我早就走过你走过的路，你也早就看过我看过的风景，只是这些，你我都还来不及记得，就要开始遗忘。
十九、一想到你的灿烂笑容 我的心就像雪糕 融化了
二十、这像是今天的年轻人，年轻的异性在追求别人的时候，说的一句浪漫的话一样——前世五百次回眸，换来今生的擦肩而过。但他们唯一没有意识到的是，这句话，是真的。
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