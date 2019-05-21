一加7和魅族16s哪个好 一加7和魅族16s使用对比评测

2019-05-20 15:50:13 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

一加7手机已经正式上市了，很多玩家都在问一加7和魅族16s哪个好？小编为大家带来了一加7和魅族16s使用对比评测，一起来看看吧。

一加7和魅族16s对比



1、手机cpu方面，一加7手机和魅族16s都是搭载的高通骁龙855的处理器，性能都非常的完善。

2、手机拍照方面，一加7后置摄像头数量将增加到3个，前后总和共6个镜头。而且后置摄像头像素分别达到了3200万+2000万+1600万。针对夜景、逆光等难度较高的拍摄环境，一加也做了大量的测试和优化。这个自然是魅族16s手机稍微逊色一点点。

3、手机续航方面，一加7是4000mAh的手机电池，而魅族16s是3600的电池。