vivoY3多少钱 vivoY3配置及售价一览

2019-05-20 15:48:03 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

vivoY3手机已经正式上市了，很多玩家都在问vivoY3多少钱？小编为大家带来了vivoY3配置及售价一览，一起来看看吧。

vivoY3多少钱

目前vivo有多个不同的系列产品，其中Y系列主打高颜值外观和拍照，配以不错的售价，得到了不少学生党等年轻人的欢迎。近日vivo再次更新Y系列产品，全新的vivo Y3通过后置三摄以及5000mAh大电池，刷新了我们对于千元机的过往印象。

外观方面，vivo Y3采用19.3：9的水滴屏设计，屏幕尺寸为6.35英寸，屏占比为89%。机身背部则采用纳米镀膜工艺，配以孔雀蓝、初桃粉等配色，光线通过时还能看到镀膜折射的如雀羽般的纹理，绚丽夺目。

此外，vivo Y3还采用4GB+128GB的存储组合，以及一块5000mAh的大电池，配合18W超引擎闪充，带来不错的用户体验。而对于游戏玩家来说，vivo Y3还拥有游戏魔盒vivo Game Cube，可以有效调度资源，避免卡顿。

拍照方面，vivo Y3配备主摄1300万像素+广角800万像素+副摄200万像素的三摄组合，其中800万像素的广角镜头拥有120°的大广角，用来记录风景或者拍摄人员众多的合照可谓十分合适。

目前vivo Y3已经在多平台上架，4GB+128GB版售价1498元。考虑到毕业季即将到来，这部手机应该能得到不少学生党的追捧。