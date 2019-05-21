一加7Pro和华为P30Pro哪个好 二者使用对比评测

2019-05-20 15:46:56 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

一加7Pro手机已经正式发布了，很多玩家都在问一加7Pro和华为P30Pro哪个好？小编为大家带来了二者使用对比评测，一起来看看吧。

一加7Pro和华为P30Pro哪个好

一加7Pro手机虽然是达到了3999元，价格看起来也确实昂贵，不过这款产品却能够搭载3D柔性曲面屏幕，一加CEO刘作虎表示仅这块定制的3D柔性曲面屏幕就花费了1亿元的研发费用。分辨率3120*1440，达到2K+级别，并且具备了90Hz刷新率，成为了业界首款达到这一水准的OLED屏幕。而在之前一加6等手机一直被人家吐槽屏幕辣眼睛，因为整体的屏幕素质确实太差了。

作为对比，华为P30Pro就显得特别的尴尬了。因为华为P30Pro的价格达到了5488元，比起一加7pro还要贵出1500元左右，同样都是采用了曲面屏幕设计，然而华为P30Pro却是只有来自京东方的1080p分辨率屏幕，实际的显示效果完全不够看。值得一提的是，华为Mate20pro实际也是2k级别分辨率的京东方屏幕，如今华为P30PPro却做得越来越差。

虽然小米产品总监王腾之前也表示赞同余承东的2K屏幕没必要，对于很多人来说1080p分辨率屏幕已经够用。不过考虑到小米9的起步价格是2999元，或许很多用户也能够同意这种观点。不过对于华为p30pro这样已经达到了五六千元的手机来说，依旧只有1080p分辨率的屏幕自然是难以接受。

同时，一加7pro直接用了这样顶级的屏幕，其实也能够让之前一些观点不攻自破。有网友表示，华为p30Pro之所以不能采用三星的2K分辨率屏幕实际上是因为担心受到三星屏幕供货的限制。

然而一加7pro直接用上这块屏幕，加上最近这几年一加手机在全球高端智能手机市场上的表现，其实一加也会给三星手机带来一定的冲击。所以，华为P30Pro担心受到屏幕供货限制的观点自然被削弱了，看起来华为P30Pro用1080P京东方屏幕，或许更可能是为了节约成本。