抖音计算器表白怎么用 抖音计算器表白教程

2019-05-20 15:45:48 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

520情人节了到了，很多人都在计划着表白。而最近抖音上有一款计算器表白视频非常得很火爆，那么抖音计算器表白怎么用？小编为大家带来了抖音计算器表白教程，一起来看看吧。

抖音计算器表白是什么app

1、由于抖音本身并没有提供这项特效，大家需要下载“趣推”app找到“视频”分类下的特效，才能成功制作出“计算器表白”的视频。

3、你只要按照提示输入相应的信息，就能够轻轻松松制作出计算器表白的特效视频了，通过右上角按钮一键保存分享到抖音里。

抖音计算器表白教程

打开趣推软件，点击图中所示“计算器表白”模板。

直接点击“制作”。

可以点击文字进行修改。

点击下方的标有“2”字的小图，然后点击图片处，点击“换图/视频”。

可以根据需要将原音或配乐的声音静音或调小，然后点击“保存”即可。