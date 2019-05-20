全面战争三国如何单挑 全面战争三国单挑技巧详情介绍

2019-05-20 15:45:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，在全面战争三国游戏中两军开战是可以选择单挑的，其中单挑的胜负会影响整个战局，那么全面战争三国怎么单挑呢?下面小编带来的单挑技巧介绍吧。

单挑技巧介绍

单挑获胜方：

增加该武将100%近战基础伤害，持续180秒

增加该武将100%近战穿甲伤害，持续180秒

增加该武将100%远程(弓箭)基础伤害，持续180秒

增加该武将100%远程(弓箭)穿甲伤害，持续180秒

增加全地图所有友军100士气，持续180秒

增加该武将50士气，持续180秒

单挑失败方：

永久减少该武将25士气

减少该武将麾下部队(最多6支)25士气，持续60秒

从以上数据我们可以看到，单挑获胜对战场士气的影响非常大，以少胜多，绝地反击主要就靠单挑增加的士气。而单挑失败的惩罚看似项目非常少，但失败者通常伴随着重伤或死亡，其实影响更加恶劣。

因此本作应该是优势尽量不单挑，确保胜利再单挑，以少胜多求单挑，绝境求生必单挑。

以上就是小编为大家带来的全面战争三国单挑技巧介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。