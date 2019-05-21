520古诗词情话有哪些 古诗词情话有内涵有逼格的句子分享

2019-05-20 15:45:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

520古诗词情话有哪些？很多网友都不太了解，今天91小编给大家带来了古诗词情话有内涵有逼格的句子分享，希望能够帮助到大家。

盎然的春意刚刚溜走，充满着热情的网络情人节-“520”有点不期而遇的悄然而至。作为近些年网络兴起的情人节，它的热度一点不输传统节日。在这一年一度浪漫时节的到来之际，正是情侣之间耳鬓厮磨，互诉情谊的时候，也是众多单相思的人儿脱离“苦海”的关键点。

01君游东山东复东，安得奋飞逐西风。愿我如星君如月，夜夜流光相皎洁。——《车遥遥》范成大

这是一个女人的内心独白，情人已经离去，然而情却不能断绝。她多么希望她是星星而情郎是月亮，这样就能在夜里相伴，每一个夜里都会散发出自己的辉光相映。这是一种单相思的期盼，或者说是对未来美好的希冀。就像星星和月亮一样永远不分离，充满着美好和梦幻。

02无情不似多情苦，一寸还成千万缕。天涯地角有穷时，只有相思无尽处。——《玉楼春·春恨》晏殊

白居易《长恨歌》中有着“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”的说词。白居易说天长地久也会有尽头，但这离愁的别恨却永远没有尽期，而晏殊说的则是只有相思没有尽头。这两句虽然表面上一个是恨一个是相思，实际上含义是一样的，都是指对情人的这种爱意是能跨越一切时间和空间永远没有尽头，代表着爱情坚贞的美。

03色不迷人人自迷，情人眼里出西施。有缘千里来相会，三笑徒然当一痴。——《集杭州俗语诗》黄增

好一个“色不迷人人自迷”，原来它就是千古爱情名句“情人眼里出西施”的上半句，从万千人海中被对方吸引到，相互慰藉相互陪伴，正如缘分一样妙不可言，这就是爱情独属的魅力。或许眼中的不是最好的，但一定是最合适的。这两句堪称是最适合表白的诗句，你记住了吗?

04妾拟将身嫁与一生休。纵被无情弃，不能羞。——《思帝乡·春日游》韦庄

这首词从风格上已经很接近于民歌，整篇洋溢着追求爱情的大胆与热烈。读完这两句能感觉都对爱情的那种无怨无悔，甚至即便被抛弃，也不会后悔或者害羞。这等对爱情的执着，是一种坚持的决绝。用这两表白，更能彰显自己的的渴望，就连被抛弃都不怕，那还会怕什么呢?

05两情若是久长时。又岂在朝朝暮暮。——《鹊桥仙》秦观

显然这两句适用于已经在一起很久的情侣之间，并且还是“异地恋”必备。受制于空间或时间的阻隔，两人不能够在“520”见面诉说情思，在安慰对方时说上这句话就会为爱情注入一种坚定地信念。两个人的爱情如果是长久的爱情，那么肯定能接受时间的考验，反正以后的日子还有很长，“来日方长”那么就不会在乎这一刻短暂的相聚了。作为另类的表白，这两句说出了很多异地恋的心声，是最考验正在忍受距离之爱表白词。亲们，现学现用吧