吞食孔明传不做前置怎么收服郭嘉曹操 郭嘉曹操收服心得分享

2019-05-20 15:44:08 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家最近都在问在吞食孔明传游戏中郭嘉曹操怎么收服?很多小伙伴对于收服方法技巧都不太了解，小编这里给大家带来了吞食孔明传不做前置收服郭嘉曹操方法介绍，感兴趣的小伙伴一起来看下吧。

不做前置收服郭嘉曹操方法介绍

一周目我没看攻略，直接上山把张角锤死了，压根没理曹操和郭嘉，我以为得了34周目才能收了，结果二周目拿了虎符，曹操入队跟郭嘉说话，居然直接加入了，我怀疑其他很多一周目需要前置的武将，二周目都能直接收。

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