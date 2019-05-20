520表白情话都有哪些 520表白情话甜到酥

最近，土味情话流行了，那么520表白情话都有哪些？今天91小编给大家带来了520表白情话甜到酥的句子，希望能够帮助到大家。
说了这么多，到底什么是土味情话呢?其实就是那些能让闻者恶心听者肉麻，腻死人不偿命的，具有乡(想)土(吐)气息的恶俗情话，让我们先来感受一下↓↓↓
其实一句两句还可以，说多了还真是想来句：excuseme???
不过土味情话虽然听起来油腻，但是话糙理不糙!最乡土的话句表达了平时想说又不敢说的告白，虽然听起来土，但是足够甜就行啦!又有谁不喜欢甜言蜜语呢?那么既然说道告白，那真的是好巧不巧，转眼这520就要来了。
光是几句土味情话肯定是不够的，你的告白还必须再来加点料~小编我索性大发慈悲，把那我珍藏许久的动听情话统统分享给你们!希望你们能学以致用，不要让我失望哟!对了，文末还有给到你的特别惊喜哦~
TO爱人
我的爱人，520有很多话想对你表白，可能笨笨的我
没有那么华丽的辞藻，但是这几句我想送给你
TO父母
520不仅仅是恋人之间的告白
我还想把我最真切的告白送给你们
TO偶像
粉红屁的这个词的起源就是追星女孩的一场轰动单恋
520又怎么可以少的了表白idol呢?
TO宠物
毛孩子们也许不会用语言表达
但有些时候的确给了我们心灵的慰藉
520给我爱的你们
520礼遇季
TO你
嘿嘿嘿~此时滑到这里的你们，也是我最最想告白的对象，正是有了你们这些小可爱的支持我们才能一步一步的走到现在。最大的惊喜必须送给你们!今年520礼遇季，天猫为你们准备了炒鸡丰富的告白好礼!美妆、护肤、家清、个护、纸品、宠物、鲜花...你能想到的、你想不到的，我们通通都安排上了!快快买好你的告白礼物，去向你爱的人、爱你的人表白吧!
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