《暴雨》游戏什么时候出？游戏正式发售时间介绍

2019-05-20 15:43:33 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问暴雨游戏pc版什么时候发售?相信不少小伙伴都很期待吧，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

暴雨PC版发售时间介绍

游戏将于2019年6月24日正式发售PC版本，同时将于5月24日的时候发布游戏试玩版。

游戏介绍

每个故事的目标是与其读者培养出一种联系，多数情况这种联系很快就消逝了，但有时候联系会变得更牢固。这种联系让读者摆脱旁观者的身份，更多的参与其中。多数游戏(包括小说和电影)都旨在营造这种联系，但《暴雨》是少数能做到这点的作品之一。游戏故事扣人心弦，紧张刺激，有悲有喜。虽然玩家不能改变主要情节，但根据不同选择，玩家可以体验到只属于自己的独特旅程。

剧情简介

故事发生在美国东海岸的一座小城镇，每当暴雨倾盆而下的时候警方便会在雨水中发现一具8到10岁左右的男孩的尸体，手中握着折纸，胸口放着一朵兰花，受害者已达8人，至今无法破案......故事将以4名主人公为主，从不同的故事主线来了解事情的前因后果，分支情节众多，玩家的选择取向影响着游戏的发展，结局众多，最终玩家将在不断地探索中发现真正的折纸杀人是谁。