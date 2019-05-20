狂怒2反弹手雷方法 狂怒2烫手山芋奖杯解锁心得

2019-05-20 15:43:27 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

狂怒2是一款第一人称射击类游戏，很多玩家在白金狂怒2的过程中，表示烫手山芋这个奖杯很难解锁，需要玩家反弹一颗手雷，下面小编来分享烫手山芋奖杯解锁心得。

反弹手雷方法

要先点出击杀与摧毁计划里的手雷网球，说是说需恰到好处的近身攻击才能反弹，其实判定很宽松。

以上就是狂怒2手雷怎么反弹介绍，希望本篇攻略可以帮助玩家了解烫手山芋奖杯的解锁心得