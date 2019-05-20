DNF2019宇尤的黄金成长胶囊怎么获得？使用条件是什么？

2019-05-20 15:43:22 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF2019宇尤的黄金成长胶囊是配合新职业上线的道具，要如何使用呢，91单机小编给大家带来DNF2019宇尤的黄金成长胶囊获取攻略。

宇尤的黄金成长胶囊获取

购买dnf5·23礼包，即可获取到宇尤的黄金成长胶囊2019。

目前新职业剑影和小魔女将于5月23号登录正式服务器，而届时新的礼包直击顶峰礼包也会发售，售价是8888点券，不能使用代币券购买，其中就包括了宇尤的黄金成长胶囊2019。

玩家得到后可以看到该胶囊的使用等级限制是70级到94级，这一点玩家要注意下，使用后玩家直接从70级升级到95级。