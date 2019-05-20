全境封锁2游戏577流派怎么配装 577流派配装方案分享

2019-05-20 15:42:19 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在全境封锁2游戏中577对于装备要求苛刻，但使用飞龙套的话还是能凑齐的，很多小伙伴都不知道怎么配装，下面小编为大家带来了《全境封锁2》577流派配装方案介绍，来看看用哪些装备好吧。

飞龙+毒蜥+芬里斯胸甲。用乐天突击步枪，2+3+1，技能有探子，犀牛，处于困境。

有输出有生存，八人本不做混子。

衣服我洗的暴击几率，原因是我枪法臭，打头不咋准，爆击对我来说收益大点。

飞龙面具，高精伤头盔我一直打不出来，还有冷却也不是我想要的，刷出技能强度我会换上。

飞龙枪套，少个天赋，多个电池。

飞龙背包，改了个装甲，，因为没精伤天赋，反正10%装甲就多加点。

毒蜥手套，本来放仓库的毁灭狗粮，拿出来凑甲和电池。

毒蜥护膝。