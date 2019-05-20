地铁离去DLC值得入手吗？DLC内容解析

2019-05-20 15:39:59 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

地铁离去是一款第一人称射击游戏。最近不少玩家都在问在游戏中DLC有哪些内容?该不该入手？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

DLC内容介绍

两个上校

玩家将扮演Khlebnikov上校在新年之夜的新西伯利亚鬼城Novosibirsk地下行动，以便和自己儿子Kirill相聚。然而在被泥浆堵塞的隧道中与变异生物战斗，让这一切进展都变得不那么顺利。

山姆的故事

玩家将扮演的Sam是一名驻扎在莫斯科大使馆的美国海军陆战队员，在基于Vladivostok地图制作的场景里如何生存下去，玩法类似于沙箱生存。该DLC下玩家要通过搜刮周围的素材来让自己成功活下去，并最终回到美国找到自己的家人。