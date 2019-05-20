全面战争：三国关羽属性技能怎么样 关羽属性技能详情一览

2019-05-20 15:39:35 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都想知道在三国：全面战争游戏中中关羽武将技能属性是什么样子的，不少玩家对此都不太清楚，下面小编就为你们带来了三国：全面战争关羽武将技能属性介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧！

关羽武将技能介绍：

技能：万人之敌

描述：万马军中取上将之首如探囊取物，令敌军闻风丧胆!

效果猜测：范围内敌军士气下降，武将本身移动速度增加，攻击力增加。

技能：义绝武圣

描述：武圣与青龙人龙合一，以傲视天下的霸道力量粉碎敌将!

效果猜测：单挑技能，造成大量穿刺(破甲)伤害，可能有概率无视血量秒杀敌将的效果。

技能：雷霆万钧

描述：挥舞武器全力一击，凡夫俗子怎能招架得住?

效果(已确定)：

主动技能(仅单挑时可用)

2秒内造成25000点溅射伤害(可影响小范围内所有敌军)

持续时间：2秒

冷却时间：20秒

动画效果：将武器高高举起砸向地面，被击中则承受大量伤害，但有概率被敌将躲过。

武器：青龙偃月刀

描述：重达八十二斤的传奇武器，据说有青龙之魂附于其上。