一加7 Pro手机配置怎么样 一加7 Pro主要配置介绍

2019-05-20 15:38:55 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

一加7 Pro手机配置怎么样?一加7 Pro手机在5月16日的一加7系列新品发布会上发布，为了大家能够更加了解这款手机，今天91小编给大家带来了一加7 Pro主要配置介绍，希望能够帮助到大家。

一加7 Pro手机配置功能信息

OnePlus 7 Pro，6+128GB 版￥3,999元;8+256GB 版￥4,499元;12+256GB 版￥4,999元;5 月 21 日发售(皓月金 6月开售)!

京东：网页链接 官网：网页链接 已开启新品预约;老用户更有福利!

王者归来!OnePlus 7 Pro 搭载全新高通骁龙 855 移动平台!最高 12GB 的 4 通道高速大内存!UFS 3.0!4000 mAh 超大电池!20 分钟全速“回血” 50% 电量的 Warp 闪充 30，边玩边充非常轻松!这就是 一加7Pro 强大配置!

6.67 英寸 19.5:9 柔性 AMOLED，2K+(3120x1440)超高分辨率，516 PPI，最高亮度可达 800 尼特，支持 HDR10+ 及全局DC调光，DisplayMate A+ 顶级评价!无刘海无开孔，毫无保留呈现完美边界 —— 这就是来自 OnePlus 7 Pro 全新的 90Hz 流体屏!

90Hz 流体屏 —— OnePlus 7 Pro 的最强升级!它不仅拥有让人难以置信的屏幕表现，在讨好眼球的同时，让每一次的滑动也将成为享受;前所未有的轻快流畅，让你用到上瘾，回不到从前。一加7Pro屏幕指纹也获得了升级，0.21 秒即可全速识别!

星雾蓝、曜岩灰、皓月金，不仅拥有自然的色彩，更有自然的手感。3D 曲面屏幕配合机身背部的流光弧面造型，让每一条弧线都为亲近手掌而存在。AG 玻璃再次升级的星雾蓝、行业领先顶镀工艺的曜岩灰，OnePlus 7 Pro 全新细腻的感受将令你印象深刻。

RAM BOOST 支持大内存的更多应用开启，并可秒开;它也将让你告别漫长的游戏加载等待，所向披靡唯快不破。双扬声器 + Haptic 振动马达 + 十层散热结构的液冷技术 + Fnatic 电竞模式 —— 西装暴徒 2.0 为一加7Pro 的游戏影音体验带来全新的改变。

DxO 111 分!OnePlus 迄今最强大的相机!一加7Pro 的 3 颗强大后置摄像头，给你最真实的记忆!4800 万超清主摄，f/1.6 超大光圈，独家定制 7P 镜头，117° 超广角，双 OIS，3 倍光学变焦!前置摄像头 1600 万像素，0.53s 随叫随到的自拍摄影师!

一加7Pro 带来了独创的影像系统 —— OnePlus UltraShot 超清引擎。全新的 HDR 算法，大逆光也能让背光物体自然真实。对于快速运动的目标，捕捉精准抓拍精彩。在夜里，通过智能算法调整光线并还原真实色彩，为你留下夜景大片，重新发现夜的美。