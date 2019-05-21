全面战争三国扇车工坊怎么建造？属性效果是什么？

2019-05-20 15:38:45 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国内政系统十分丰富，扇车工坊是很实用的建筑，属性效果是什么呢，91单机小编给大家带来全面战争三国扇车工坊建造方法。

《全面战争：三国》扇车工坊是解锁了扇车科技后可以解锁的建筑设施

扇车工坊作用效果介绍

20每回合维持费

粮食胜场+150%

产值+50%(来自农业)

军事建筑建造成本减少：-15%

需要科技：扇车