微信520元红包是怎么回事 微信发520元红包方法一览

2019-05-20 15:38:42 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

近日有消息称微信支持520元红包，那么微信520元红包怎么发？小编为大家带来了微信发520元红包方法一览，一起来看看吧。

微信520元红包是怎么回事

5月20日消息，微信发布公告称，5月20日0：00分—23：59分期间普通1对1红包单个最高金额调整为520元。

据了解，此前微信普通红包单个限额200元，单次最多可发100个红包，如果需要发送超过200元的红包给好友，则需要分次发送。

资料显示，伴随着互联网的发展，也悄然兴起了一个由数以亿万计的网民自发组织的网络节日——网络情人节。这是虚拟网络世界的第一个固定节日，定在每年的5月20日，因为“520”的谐音是“我爱你”。

今天，微信红包发布【关于520日临时提高普通1对1红包限额的说明】称，“520节日来临，为了方便小伙伴们发红包表示祝福，5月20日00：00-23：59期间普通1对1红包单个最高金额为520元，希望小伙伴们玩的开心。”

据悉，微信红包类似“提高红包限额”的操作已不是第一次，每年的情人节以及网络情人节临时调整红包上限已成为微信的惯例。

去年的5月20日，微信运营方也曾将微信红包的上限由200元调至800元，以满足发送“520元红包”需求。今年2月14日，微信也临时调整了一对一红包的最高上限为520元。

对此，业内人士分析称，收发网络“红包”是由传统习俗演变而来，这也折射了人们的一种社交需求。不过，“红包”只是一种社交的形式，并不能用数量去衡量一个人，否则容易伤了彼此的感情。