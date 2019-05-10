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全面战争三国张飞有哪些技能 张飞技能属性一览

2019-05-10 17:18:17来源：91单机游戏编辑：林克醒来

张飞是三国时期蜀汉名将，早年与刘备、关羽结识，许下桃园之誓，被后人津津乐道，那么全面战争三国张飞有哪些技能？小编为大家带来了张飞技能属性一览，一起来看看吧。

全面战争三国张飞截图

张飞技能效果介绍

张飞——先锋

技能一：分裂攻势

技能描述：张飞用强有力的劈砍破开敌军防御

技能二：炽烈咆哮

技能描述：张飞喝退百万兵!

技能三：最终突袭

技能描述：最终张飞用爆发性的冲锋结束战斗

传奇武器：丈八蛇矛

技能描述：这把传奇长矛如蛇缠绕。

技能应该能降对面士气这应该非常有用，单挑也不赖演义模式里甚至能直接开无双。

刘关张三人直奔洛阳拿下汉献帝。

性格脾气暴躁应该和除了兄弟人二人外关系好的应该很少吧。

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