全面战争三国马超有哪些技能 全面战争三国马超技能属性一览

如龙极2是一款冒险类的游戏，如龙极2游戏中要刷遥的好感就要满足她的愿望，下面小编来分享一下如龙极2遥的愿望攻略。如龙极2遥的愿望攻略遥的愿望一共45个，所有的道具和吃饭都得现场买，事先装在身上的不算。愿望顺序并不固定，但是买的东西是固定的。建议先从苍天堀开始做，因为好感sss会给个皇家鬼牌，对于解决

2019-05-10 | 0