全面战争三国黄忠有哪些技能 黄忠技能属性介绍

黄忠是三国时蜀汉的著名将领，五虎上将中最年长的一位，那么全面战争三国黄忠有哪些技能？小编为大家带来了黄忠技能属性介绍，一起来看看吧。
黄忠技能效果介绍
黄忠——金系哨卫
传奇物品：黄氏传家弓
物品描述：一把普通但巧妙而又强力的武器。
技能一：示威箭
技能描述：敌人知道下一箭不会射空
技能二：疾速射
技能描述：通过训练，这名将军的弓箭装填速度快得难以置信。
技能三：坚定决心
技能描述：决心和勇气允许所有的攻击被躲
看样子黄忠自带一把弓了，射的快又准不愧为五虎上将啊。主动技能可能是短时间免疫伤害示威箭应该会降敌人士气可谓非常强大了。
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