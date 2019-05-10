htc天猫店关闭 HTC要退出国内市场吗

2019-05-10 17:11:32 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

近日有网友发现HTC天猫店关闭了，那么htc天猫店为什么关闭？HTC要退出国内市场吗？一起来看看吧。

HTC天猫店关闭是怎么回事

近日，记者通过查询发现，HTC手机天猫旗舰店和京东旗舰店现已关闭;其中天猫平台上的官方旗舰店已无法打开，京东平台上则无法搜索到。两大电商平台上，仅能搜到售卖该品牌的第三方手机店铺。

值得注意的是，就连HTC中国官网上，全部三款手机也处于“无货”状态。不过，HTC官方微博仍在照常更新，只是内容大多与一款VR(虚拟现实)产品有关，鲜少提及手机;且未就天猫、京东平台HTC官方旗舰店搜索无果一事做任何说明。

此前，就有消息曝出HTC天猫旗舰店一夜之间下架了所有商品，只剩下一两张宣传图轮播，疑似要关闭店铺、撤出中国市场;但当时HTC方面也未做出回应。

公开资料显示，HTC(宏达国际电子股份有限公司)成立于1997年，是一家源自台湾的消费电子产品公司。此前一直专注于手机生产制造，当前以研发与制造智能手机与虚拟现实设备为主要业务。

2010年7月，HTC在北京召开发布会，正式宣布进入中国大陆市场。也是在那两年，HTC经历了一段高光时期：在美国市场出货量超苹果、三星，公司市值高达338亿美元;公司董事长王雪红也登上2010年福布斯榜单，力压郭台铭成为台湾地区首富。此外，HTC还在世界移动通信大会(MWC)上拿到了“2011年最佳手机公司”大奖。

一时间，HTC风光无两，王雪红甚至放言：“若未来手机厂商只剩下两家，HTC一定是其中一家。”

之后，HTC就陷入了与苹果的专利侵权诉讼中;再加上三星、苹果等一众智能手机的围剿，HTC的日子逐渐变得难过起来，不得不开始寻找新的增长点。

2015年3月，在MWC上，HTC曝光了与电子游戏场商Valve联合研发的头戴式虚拟现实产品HTC Vive，正式进军VR产业。

虽然在2016年，HTC Vive就以42万台的销量位居全球第二，但相较于手机市场的销量可以说是微乎其微，其收益也十分有限。财报显示，2019年一季度，HTC累计营收为新台币29.4亿元(约合人民币6.48亿元)，较2018年同期的88亿元下滑超66%。

不过，王雪红面对压力依然保持乐观态度，她曾表示：“不管碰到任何困难，他都可以重头再来，只要保持乐观的信心，没有什么是不可以的。明年(2019年)HTC、威盛都会非常好。”

HTC能否重回巅峰，答案只能交给时间了。