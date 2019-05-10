作业疯了游戏多少钱 作业疯了游戏价格一览

作业疯了游戏多少钱?国产游戏《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》现已登录steam，那么作业疯了游戏多少钱？一起来看看吧，
不过能在《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》游戏售价揭晓之前，我们不妨来来大胆猜测一下游戏售价!
近年来优秀的国产游戏着实不少，售价更是出奇的一致(控制在百元内)。譬如中国式家长36元、隐形守护者58元、纸人58元、了不起的修仙模拟器68元、太吾绘卷68元、天命奇御75元...
此外，《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》游戏大小只有1GB，虽然这个证据有失偏颇但小编认为也可以参考下的。小编以为本作的售价大概率会在50元以下，定价在36元的样子。
为什么这么说呢?因为《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》和《中国式家长》题材是非常相似的，特别是在《中国式家长》这样良好且丰富的玩法下，也只是售价36元，后来作品就很难将价格定得比她还要高了。
除非开发组认为自家的游戏要比《中国式家长》还要优秀，所以把价格定得更高!那么，其实被打脸小编也是心甘情愿的，因为好的游戏才是大家喜欢、小编也喜欢的存在，对吧?
最后很可惜的是，小编卧底官方并未获悉售价和发售时间，倒是做了不少群友们发的数学题目...现在满脑子都是求∠度数、有几只腿、要怎么把羊和狼运过河...
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黄忠是三国时蜀汉的著名将领，五虎上将中最年长的一位，那么全面战争三国黄忠有哪些技能？小编为大家带来了黄忠技能属性介绍，一起来看看吧。黄忠技能效果介绍黄忠——金系哨卫传奇物品：黄氏传家弓物品描述：一把普通但巧妙而又强力的武器。技能一：示威箭技能描述：敌人知道下一箭不会射空技能二：疾速射技能描述：通过训
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