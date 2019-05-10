作业疯了游戏多少钱 作业疯了游戏价格一览

2019-05-10 17:10:21 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

作业疯了游戏多少钱?国产游戏《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》现已登录steam，那么作业疯了游戏多少钱？一起来看看吧，

不过能在《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》游戏售价揭晓之前，我们不妨来来大胆猜测一下游戏售价!

近年来优秀的国产游戏着实不少，售价更是出奇的一致(控制在百元内)。譬如中国式家长36元、隐形守护者58元、纸人58元、了不起的修仙模拟器68元、太吾绘卷68元、天命奇御75元...

此外，《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》游戏大小只有1GB，虽然这个证据有失偏颇但小编认为也可以参考下的。小编以为本作的售价大概率会在50元以下，定价在36元的样子。

为什么这么说呢?因为《作业疯了(HomeWork Is Crazy)》和《中国式家长》题材是非常相似的，特别是在《中国式家长》这样良好且丰富的玩法下，也只是售价36元，后来作品就很难将价格定得比她还要高了。

除非开发组认为自家的游戏要比《中国式家长》还要优秀，所以把价格定得更高!那么，其实被打脸小编也是心甘情愿的，因为好的游戏才是大家喜欢、小编也喜欢的存在，对吧?

最后很可惜的是，小编卧底官方并未获悉售价和发售时间，倒是做了不少群友们发的数学题目...现在满脑子都是求∠度数、有几只腿、要怎么把羊和狼运过河...