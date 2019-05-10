一加7发布会直播平台 一加7发布会直播地址分享

2019-05-10 17:03:30 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

一加将于5月16日在北京雁栖湖国际会展中心举办新品发布会，带来全新的正代产品一加7系列，据传将会有一加7PRO版本的出现，目前已经知道的消息是，一加将会采用三星定制的屏幕，也将会是一加手机上出现的最好的屏幕，下面是一加7手机发布会直播网址!

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来自XDA线人投递的最新爆料显示，一加7 Pro确定将搭载UFS 3.0闪存。按照三星公布的测试数据，UFS 3.0闪存(512GB容量)的顺序读取速度高达2100MB/s、写入高达410MB/s，随机读速63K IOPS、写速68K IOPS，较最快的UFS 2.1(1TB)分别提升了1.1倍、0.58倍、0.09倍和0.36倍。

由此来看，一加7 Pro喊出“Go Beyond Speed(极速之上)”的口号，并着力宣传流畅性，的确有硬实力打底。

除此之外，一加7 Pro据说还拥有一块2K分辨率的非异形AMOLED显示屏，刷新率90Hz，最高12GB LPDDR4X RAM和256GB ROM，后置AI三摄(4800万主摄+800万长焦 3x光变+1600万广角)，前置弹出式自拍镜头，电池容量4000mAh(30W快充)等。

由于一加7 Pro将有5G网络版本，I/O速度能跟得上显然有助于更好的体验。

最新消息：

爆料人Roland放出了号称100%准确的一加7 Pro技术规格表，同时还是全系在欧洲的价格。

具体来说，一加7 Pro正面是一块6.67英寸三星fluid曲面AMOLED屏，分辨率1440x3120(516 PPI)，刷新率90Hz，屏幕指纹。内建骁龙855芯片，后置主摄为4800万像素索尼IMX586(f/1.6、OIS、7P)、1600万像素广角镜头和800万像素长焦镜头(3倍光变)，支持4K 60FPS视频录制。

前摄采用弹出式方案，CMOS为1600万像素索尼IMX471。此外，电池容量4000mAh(30W快充)，立体声扬声器，USB 3.1 Type-C接口。

外形方面，一加7 Pro三围162.6 x 76 x 8.8 mm，重量210g。从渲染图来看，采用非异形的真全面屏后，额头和下巴宽度控制地也比较到位，屏占比极高。

稍稍遗憾的是，一加7 Pro并不支持无线充电和IP认证的防水特性。

价格方面，6+128GB(UFS 3.0)为699欧元(约合5334元)，8+256GB为749欧元，12+256GB为819欧元。