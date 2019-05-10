腾讯游戏防沉迷系统解除方法 腾讯游戏防沉迷系统怎么解除

2019年腾讯对旗下游戏都进行了全面的未成年人防沉迷限制规则，很多玩家都在问腾讯游戏防沉迷系统怎么解除？小编为大家带来了腾讯游戏防沉迷系统解除方法，一起来看看吧。
防沉迷规则
为了贯彻执行文化部颁布的《网络游戏管理暂行办法》以及《关于贯彻实施<网络游戏管理暂行办法>的通知》，深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下称“腾讯”)特此制定本《腾讯游戏用户个人信息及隐私保护政策》。
腾讯在此特别提醒用户仔细阅读本《腾讯游戏用户个人信息及隐私保护政策》中的各个条款(未成年人应当在其法定监护人陪同下阅读)，并选择接受或者不接受本《腾讯游戏用户个人信息及隐私保护政策》。
QQ防沉迷解除方法现在就以下四个办法(不一定百分之成功 但是有很大的几率)
第一种：通过客服进行修改
1.我们可以拨打王者荣耀的人工客服电话(网上搜基本就有的)
2.或者我们可以直接在王者荣耀的游戏中【设置】中就有联系客服的信息
3.之后我们要通过良好的交流语气使得客服愿意与你进行良好的交流并且愿意帮助你
4.向客服说明你表现出你的真诚并且提供成年人的身份证和相关信息之后，客服就会着手更改玩家的相关资料，一般是7日之内就可给出回复
第二种：自己手动更改
玩家们可以通过申诉账号的方式来更改自己帐号的基本资料
1.QQ号码申诉成功回执;(登录网站： http://aq.qq.com-密码管理-帐号申诉);
2.身份证正反照;
3.手持身份证正反照(这个就需要你的父母或者成年的朋友亲戚同学帮忙了);
4.帐号近期的消费凭证;
5.帐号首次消费时间或者游戏注册时间
第三种：微信修改
1.在微信上搜索成长守护平台，绑定QQ号，在孩子管理设置把刺激战场，王者荣耀设成禁玩。
2.然后打开王者荣耀登入被绑定的QQ号，它会显示，暂时不能玩游戏哦
3.打开微信打开成长守护平台，输入我要解绑，他会有一个链接你点开以后
4.输入要解除实名制的QQ密码和帐号然后让你妈妈或者爸爸进行人脸识别当时就耍赖也有一定几率不让你面部识别，你要选择被他人恶意实名绑定，然后成功以后他会让你等两天，两天之后你就可以登了。
5.等你登录王者荣耀的时候他会重新让你进行人脸识别，这样就可以更换实名制了。
第四种：官方解除
https://jkyx.qq.com/ 去这里登录QQ看看是不是18岁。
什么是实名注册和防沉迷系统?
1.根据2010年8月1日实施的《网络游戏管理暂行办法》，网络游戏用户需使用有效身份证件进行实名注册。为保证流畅游戏体验，享受健康游戏生活，请广大腾讯游戏的玩家尽快实名注册。
2.保护未成年人身心健康，未满18岁的用户将受到防沉迷系统的限制：
游戏过程，会提示您的累计在线时间。
累计游戏时间超过3小时，游戏收益(经验，金钱)减半。
累计游戏时间超过5小时，游戏收益为0。
3.用户信息和隐私保护政策
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