成都2025世界运动会什么时候开始？有哪些比赛项目

2019-05-10 16:48:58 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

成都2025世界运动会的举办消息已经公布了，很多用户不太了解这个是什么性质，91单机小编给大家带来成都2025世界运动会时间及地址，一起来看看吧。

成都2025世界运动会在哪举办

北京时间5月9日8：00，在澳大利亚黄金海岸市举行的国际世界运动会联合会2019年全会上，成都成功获得2025年世界运动会举办权。

2025年世界运动会举办时间：2025年

2025年世界运动会举办地点：中国四川省成都市

最新进展：初步拟定了18个比赛项目

对照国际世界运动会联合会列举的比赛项目，成都梳理了各个项目国内开展情况和国家单项体育协会的基本情况，结合成都市场馆条件，初步拟定了航空运动、射箭、台球、力量举重、体育舞蹈、体操、轮滑运动、拔河、体育攀岩、手球、定向运动、投掷等18个比赛项目。

世界运动会(World Games)是一项国际性体育盛会，于1981年首次在美国加利福尼亚州举行，每四年举行一次，每届于奥运会次年举行，会期11天。截至目前共举办十届，由国际世界运动会联合会(IWGA)主办。竞赛项目多以非奥运会项目为主，并按照各国际单项体育联合会的程序和标准进行。