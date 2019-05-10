vivoz3x画中画模式是什么？怎么开启？

2019-05-10 16:29:32 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

vivoz3x画中画模式是手机的特殊功能，要在哪设置开启呢，91单机小编给大家带来vivoz3x打开游戏画中画模式的具体操作方法。

打开vivoz3x手机，找到【设置】选项点击进入，滑动屏幕到底部找到【分屏多任务】设置点击进入。

进入【分屏多任务】点击【游戏画中画】设置进入，即可在【游戏画中画】界面查看到支持的程序及操作方法。

开启游戏画中画在玩游戏的时候，只需三指下滑，即可调出QQ、微信等聊天APP，点击应用图标可进入游戏画中画，即软件以悬浮窗的形式显示在游戏上