微博爱豆翻牌体验器怎么生成 微博爱豆翻牌体验器在线生成方法

2019-05-10 16:28:24 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

最近微博爱豆翻牌体验器很火，那么微博爱豆翻牌体验器怎么生成?小编为大家带来了微博爱豆翻牌体验器在线生成方法，一起来看看吧。

微博爱豆翻牌体验器怎么生成

最近很多粉丝给大V博主反映他们的爱豆从来不翻牌，于是这位网友闲着没事就做了一个爱豆翻牌体验器，让你们体验一下被爱豆主动求着翻牌的感觉!

首先，我们来开一波图，某网友晒的微博截图，全部来自于自家爱豆的私信还有@、评论以及点赞，这就是被自家爱豆翻拍的截图。

如果你以为这些是真的假大错特错了!这只是一个生成器显示出来的效果~

打开后，我们可以看到自家爱豆和我们撒娇的聊天对话，真的太带感了~

如果你也想体验，具体步骤如下：

爱豆翻牌体验器地址：http://wb.newbfun.com/fanpai/main.html

按提示，填上自己爱豆的微博名，头像，还有你的微博名字和头像，选择你的爱豆属于什么类型即可。

打个比方，如图：

突然之间好开心，爱豆私信我这么多消息，这真的是给粉丝YY的最有趣的玩法~

点开可以看到爱豆的消息，好甜~