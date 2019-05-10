如龙极2遥的愿望如何满足 如龙极2遥的愿望攻略一览

如龙极2是一款冒险类的游戏，如龙极2游戏中要刷遥的好感就要满足她的愿望，下面来分享一下如龙极2遥的愿望攻略，给大家一个参考。
如龙极2遥的愿望攻略
遥的愿望一共45个，所有的道具和吃饭都得现场买，事先装在身上的不算。
愿望顺序并不固定，但是买的东西是固定的。
建议先从苍天堀开始做，因为好感sss会给个皇家鬼牌，对于解决1000点扑克有很大用处。
好感度从F到EX供10个等级。
F→E
手工饼干(poppo 七福大街西侧)主线就做掉的所以没从苍天堀开始。
均衡营养便当(苍天堀 poppo 招福町店)
E→D
河豚大黑套餐(苍天堀 ZUBORAYA)
军用防弹背心(苍天堀 惠比寿屋)
法兰克福香肠(poppo 天下一番大街店)
D→C
起司明太子章鱼烧(银章鱼 highball酒吧)
AiAi (sega俱乐部 中道大街店)
肠胃药RX (长寿药局)
蔬菜满满棒面(Ringer Hut)
C→B
黑杰克800点(赛之河原赌场)
富士荞麦面全买了(当时为了测试全买桐生能吃上与否就全买了，所以具体哪个不知道，位置就在富士荞麦面)
全垒打对决赢一组(吉田打击练习中心)需要全高级打过后开启，用安心球棒打就很容易
拿波里 番茄面(阿尔卑斯咖啡厅)
狸猫荞麦面(poppo 七福大街东侧店)
鱿鱼汉堡(微笑汉堡 中道大街店)
B→A
章鱼烧20个(唐吉诃德 神户町)
九州豚骨拉面(九州一番星)
菠萝面包(poppo 昭和大街店)
特选寿司三味(寿司三味)
中华菜刀(惠比寿屋 神户町店)
花牌500点(龙宫城3F)建议用初级玩，初级倍率和最高级一样还很好赢
A→S
精选醋渍鱿鱼(养老乃泷)
少女色my life怎么打都行，绝望之巅的骄傲要90分以上(卡拉OK馆 )
高级横隔膜(韩来)
株牌300点(龙宫城3F)选最高级，用双十胸针，直接得4w点
鱿鱼井(吟寿司)
S→SS
飞镖countup 300分以上(sega俱乐部 剧场前广场店)
狂野酪梨汉堡(狂野杰克森 千禧塔东侧大街店)
扑克牌1000点(赛之河原)确保身上有足够皇家鬼牌，2张是储物柜开出来的，遥好感到sss送一个，针灸店右侧楼梯闪光点有一个，目前已知4个。尽量在3对手都押注40以上以后就用鬼牌，然后死命加注。
菲力牛排(突然想吃 牛排)
番茄洋葱汤(玻璃棒厨房 泰平大街西侧店)
牛井 普通 (赤牛丸 宾馆街店)
SS→SSS
高尔夫宾果挑战(苍天堀)8binggo 具体参考前面分页高尔夫视频
拉面(金龙)
粗糙束腹(堂吉诃德 苍天堀店)
招牌明石烧(KUKURU)卖章鱼烧的小摊位
布丁(poppo 苍天堀店)
苍天堀套餐(串炸达摩)
SSS→EX
皇家精力饮料(TSURUHA 药妆店)
VTRTUAL-ON3连胜(sega俱乐部 苍天堀店)选左数过来第四台机器好打，L2是冲击手雷，L2+R2是跟踪飞弹，这两个完全可以远距离耗死电脑，3连胜就不难
元祖煎饺(大阪王将)
螃蟹会席 风雅(螃蟹道乐)
会席 雍容华贵(神味庵)
牛角牛五花(牛角)
怀石锦套餐(顽固寿司)
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