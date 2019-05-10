如龙极2遥的愿望如何满足 如龙极2遥的愿望攻略一览

2019-05-10 16:28:21 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

如龙极2是一款冒险类的游戏，如龙极2游戏中要刷遥的好感就要满足她的愿望，下面来分享一下如龙极2遥的愿望攻略，给大家一个参考。

如龙极2遥的愿望攻略

遥的愿望一共45个，所有的道具和吃饭都得现场买，事先装在身上的不算。

愿望顺序并不固定，但是买的东西是固定的。

建议先从苍天堀开始做，因为好感sss会给个皇家鬼牌，对于解决1000点扑克有很大用处。

好感度从F到EX供10个等级。

F→E

手工饼干(poppo 七福大街西侧)主线就做掉的所以没从苍天堀开始。

均衡营养便当(苍天堀 poppo 招福町店)

E→D

河豚大黑套餐(苍天堀 ZUBORAYA)

军用防弹背心(苍天堀 惠比寿屋)

法兰克福香肠(poppo 天下一番大街店)

D→C

起司明太子章鱼烧(银章鱼 highball酒吧)

AiAi (sega俱乐部 中道大街店)

肠胃药RX (长寿药局)

蔬菜满满棒面(Ringer Hut)

C→B

黑杰克800点(赛之河原赌场)

富士荞麦面全买了(当时为了测试全买桐生能吃上与否就全买了，所以具体哪个不知道，位置就在富士荞麦面)

全垒打对决赢一组(吉田打击练习中心)需要全高级打过后开启，用安心球棒打就很容易

拿波里 番茄面(阿尔卑斯咖啡厅)

狸猫荞麦面(poppo 七福大街东侧店)

鱿鱼汉堡(微笑汉堡 中道大街店)

B→A

章鱼烧20个(唐吉诃德 神户町)

九州豚骨拉面(九州一番星)

菠萝面包(poppo 昭和大街店)

特选寿司三味(寿司三味)

中华菜刀(惠比寿屋 神户町店)

花牌500点(龙宫城3F)建议用初级玩，初级倍率和最高级一样还很好赢

A→S

精选醋渍鱿鱼(养老乃泷)

少女色my life怎么打都行，绝望之巅的骄傲要90分以上(卡拉OK馆 )

高级横隔膜(韩来)

株牌300点(龙宫城3F)选最高级，用双十胸针，直接得4w点

鱿鱼井(吟寿司)

S→SS

飞镖countup 300分以上(sega俱乐部 剧场前广场店)

狂野酪梨汉堡(狂野杰克森 千禧塔东侧大街店)

扑克牌1000点(赛之河原)确保身上有足够皇家鬼牌，2张是储物柜开出来的，遥好感到sss送一个，针灸店右侧楼梯闪光点有一个，目前已知4个。尽量在3对手都押注40以上以后就用鬼牌，然后死命加注。

菲力牛排(突然想吃 牛排)

番茄洋葱汤(玻璃棒厨房 泰平大街西侧店)

牛井 普通 (赤牛丸 宾馆街店)

SS→SSS

高尔夫宾果挑战(苍天堀)8binggo 具体参考前面分页高尔夫视频

拉面(金龙)

粗糙束腹(堂吉诃德 苍天堀店)

招牌明石烧(KUKURU)卖章鱼烧的小摊位

布丁(poppo 苍天堀店)

苍天堀套餐(串炸达摩)

SSS→EX

皇家精力饮料(TSURUHA 药妆店)

VTRTUAL-ON3连胜(sega俱乐部 苍天堀店)选左数过来第四台机器好打，L2是冲击手雷，L2+R2是跟踪飞弹，这两个完全可以远距离耗死电脑，3连胜就不难

元祖煎饺(大阪王将)

螃蟹会席 风雅(螃蟹道乐)

会席 雍容华贵(神味庵)

牛角牛五花(牛角)

怀石锦套餐(顽固寿司)